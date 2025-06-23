Mossad ile bağlantılı siber ağın lideri İran’da idam edildi

Siyonist rejim lehine bilgi toplamak suçuyla yargılanan Muhammed Emin Mehdavi Şayeste adlı kişi, yargı sürecinin tamamlanması ve Yüksek Mahkeme’nin kararı onamasının ardından, bu sabah idam cezası infaz edildi.

Dosyadaki belgelere göre, Mossad’a bağlı bir siber ekibin başında bulunan adı geçen kişi Siyonist rejimin terörist-istihbarat servisiyle bilinçli şekilde işbirliği yapmaktaydı.

Mossad’a bağlı bu İran karşıtı siber ağ; internet ve sosyal medya üzerinden, siyonist subayların gözetiminde faaliyet gösteriyordu. Bu ekibin başındaki Mehdavi Şayeste; ağın yönetimini, Mossad subaylarından gelen talimatların aktarımını ve hem sosyal medya hem de sahadaki operasyonların yürütülmesini sağlıyordu.