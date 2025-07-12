  1. Toplum
12 Tem 2025 11:31

İran'da Siyonist rejime bağlı bir unsur yakalandı

İran'da Siyonist rejime bağlı bir unsur yakalandı

Siyonist rejime bağlı bir unsur Mazenderan eyaletinde Devrim Muhafızları İstihbarat Birimi tarafından yakalandı.

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı yayınladığı yazılı bir açıklamada, ulusal güvenliği savunma ve düşmanlarla mücadele yönündeki tedbirleri kapsamında Mazenderan eyaletinde Siyonist rejime bağlı bir unsurun yakaladıklarını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kişinin yurt dışındaki İran karşıtı unsurların doğrudan yön vermesiyle ülkede terör eylemi düzenlemeye çelıştığı belirtildi.

Bu bağlamda yapılan geniş istihbarat operasyonları sonucu birkaç kişinin de tespit edilerek yakanlandığı açıklandı.

News ID 1928607

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler