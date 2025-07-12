İran'da Siyonist rejime bağlı bir unsur yakalandı

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı yayınladığı yazılı bir açıklamada, ulusal güvenliği savunma ve düşmanlarla mücadele yönündeki tedbirleri kapsamında Mazenderan eyaletinde Siyonist rejime bağlı bir unsurun yakaladıklarını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kişinin yurt dışındaki İran karşıtı unsurların doğrudan yön vermesiyle ülkede terör eylemi düzenlemeye çelıştığı belirtildi.

Bu bağlamda yapılan geniş istihbarat operasyonları sonucu birkaç kişinin de tespit edilerek yakanlandığı açıklandı.