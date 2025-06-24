İran, Katar'ın yapıcı tutumunu takdir etti

İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mecid Taht Revanci ile Katar Dışişleri Bakanlığı Danışman Bakanı Muhammed el-Halifi bu sabah telefonda görüştü.

İki taraf bu telefon görüşmesinde ikili ilişkileri gözden geçirerek, Siyonist rejim ve ABD'nin İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiler.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revanci, İran ve Katar halkları arasındaki dostane ve güçlü ilişkilere işaret ederek, İran’ın iki ülke arasındaki ilişkileri iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlar temelinde sürdürme ve güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Taht Revanci ayrıca, Siyonist rejim ve ABD’nin İran ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik düşmanca tutumlarına dikkat çekerek, İran’ın bölge ülkeleriyle işbirliği ve anlayış içinde bu kötülüklerin bölge ülkeleri arasında ayrılıklara yol açmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Taht Revanci ayrıca, Katar’ın, bölgedeki güvensizliğin artmasını önlemeye yönelik yapıcı rolünü takdir etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Danışman Bakanı Muhammed el-Halifi de İran-Katar ilişkilerinin özel niteliğine değinerek, tüm bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarı korumak için ortak çaba göstermesi gerektiğini hatırlattı ve Katar’ın bu yöndeki yapıcı rolünü sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.