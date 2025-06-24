Gerçek Vaat 3 operasyonunun 22. dalgası Siyonist rejime tarihi bir ders verdi

İran Devrim Muhafızları, Siyonist rejimin İran’a yönelik son saldırılarına karşılık olarak “Gerçek Vaat 3” operasyonunun 22. dalgasında düşmana unutulmaz bir ders verdiklerini açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Geçtiğimiz gece, İran halkının meşru savunması karşısında aciz kalan terörist Siyonist rejim, Amerikan ortaklarının arkasına saklanarak vahşi bir saldırı düzenlemiş ve bazı vatandaşlarımızı şehit etmiştir.”

Açıklamada, bu kör saldırıya yanıt olarak, ateşkes yürürlüğe girmeden hemen önce İran’ın, Siyonist rejimin işgal altındaki topraklarındaki askeri ve lojistik hedeflerini 14 füze ile vurduğu ve ağır darbe indirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeye yer verildi:

“Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, silahlı kuvvetlerimiz, düşmanın tüm hareketlerini uyanık bir şekilde izlemeye devam etmektedir.”