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24 Haz 2025 14:17

Katar'dan bölgesel gerilime karşı diplomasi vurgusu

Katar'dan bölgesel gerilime karşı diplomasi vurgusu

Bir Katarlı yetkili, bölgedeki gerginliğin tırmanmasından kaçınılması ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

El Cezire televizyonu, anlaşmazlıkların ve karşılıklı meselelerin çözümü için derhal diyaloğa dönülmesi ve diplomasi yolunda ilerlenmesini vurguladı.

Katarlı yetkili ayrıca gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılmasın gerektiğine vurgu yaptı.

News ID 1928155

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