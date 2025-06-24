Katar'dan bölgesel gerilime karşı diplomasi vurgusu

El Cezire televizyonu, anlaşmazlıkların ve karşılıklı meselelerin çözümü için derhal diyaloğa dönülmesi ve diplomasi yolunda ilerlenmesini vurguladı.
Katarlı yetkili ayrıca gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılmasın gerektiğine vurgu yaptı.
Bir Katarlı yetkili, bölgedeki gerginliğin tırmanmasından kaçınılması ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.
El Cezire televizyonu, anlaşmazlıkların ve karşılıklı meselelerin çözümü için derhal diyaloğa dönülmesi ve diplomasi yolunda ilerlenmesini vurguladı.
Katarlı yetkili ayrıca gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılmasın gerektiğine vurgu yaptı.
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