İran: Katar ve diğer komşularımızla iyi komşuluk ilkesine bağlıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın Fetih Müjdesi Operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi açıklamasında, “İran, 22 Haziran 2025 tarihinde ABD’nin ülkenin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik askeri saldırısına karşılık olarak, BM Şartı’nın 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanarak “El Udeid” üssüne füze saldırısı gerçekleştirdi” dedi.

Bakayi açıklamasının devamında, bu savunma amaçlı eylemin asla dost ve komşu ülke Katar’a yönelik bir hareket olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, ve İran’ın Katar ile olan sağlam ve dostane ilişkilere bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, İran’ın her zaman Katar ve diğer komşu ülkelerle iyi komşuluk ilkesine bağlılığını belirtti.

Bakay, “İran, ABD ve Siyonist rejimin saldırgan eylemlerinin ve kötü niyetli politikalarının, bölge halkları arasında fitne ve ayrılık çıkarmasına izin vermemekte kararlıdır” ifadesini kullandı.