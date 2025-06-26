İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanları telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aliyev, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaya ilişkin ülkesinin tutumunu bir kez daha vurgulayarak, bölgedeki gerginliğin artmasından duyduğu kaygıyı dile getirdi.

İran halkının hayatını kaybetmesinden dolayı derin taziyelerini ileten Aliyev, vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

Aliyev, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması yönünde atılan olumlu adımlar sebebiyle Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ı tebrik ederek, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da taziye mesajı için Aliyev’e teşekkürlerini iletti.

Aliyev, ayrıca Pezeşkiyan’ı Temmuz ayında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne davet etti.