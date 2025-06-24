Pezeşkiyan: İslam ülkelerini birbirine düşürmek, ABD ve İsrail'in bir tuzak planıdır

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı telefon görüşmesinde, İslam ülkelerini birbirine düşürme çabalarının ABD ve Siyonist rejimin bir komplosu olduğunu belirtti.

Bölge liderlerinin basireti sayesinde bu komplonun başarısız olacağına inandığını vurgulayan Pezeşkiyan“Birlikte çalışarak savaş ve çatışmadan uzak, barış ve kalkınma dolu bir bölge inşa edebiliriz” dedi.

Pezeşkiyan İsrail’in son saldırısında ABD’nin doğrudan müdahalesinin İran’ı karşılık vermeye mecbur bıraktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı “İçimizden gelmese de bu saldırıya cevap vermek zorunda kaldık, bu konuyu Katar Emiri Şeyh Temim ile yaptığı görüşmede de açıkça paylaşıp ve özürlerimizi ilettik"diye kaydetti.

İran’ın hiçbir İslam ya da komşu ülkeye düşmanlık beslemediğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Umman halkının ve liderliğinin İran’ın haklarını savunmadaki desteklerini asla unutmayacağız” diye konuştu.

Sultan Heysem bin Tarık da İran’ın Katar’a saldırma niyetinde olmadığının bilincinde olduklarını belirterek, “Kardeşimiz Şeyh Temim de bu durumu gayet iyi anlamıştır. Umman ve bölgedeki diğer kardeş ülkeler, İran halkının haklarını savunma yolundaki çabalarınızı desteklemektedir” dedi.