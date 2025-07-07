Tahran BRICS'in net tutumunu memnuniyetle karşıladı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, BRICS ülkelerinin İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik son askeri saldırılarını açık ve net bir şekilde kınamasından dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Erakçi, “İran, İsrail rejimi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin son askeri saldırılarını sert şekilde kınayan BRICS ülkelerine teşekkür etmektedir. Bu etkili grubun üyeleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın denetimine tabi olan İran’ın nükleer tesislerine yapılan kasıtlı saldırıların uluslararası hukukun ve küresel normların açık ihlali olduğunu vurgulamıştır” ifadelerini kullandı.

Rio de Janeiro’da düzenlenen BRICS Zirvesi’ne işaret eden Erakçi, dünya nüfusunun neredeyse yarısını ve küresel GSYİH’nın yüzde kırkını temsil eden bu ülkelerin bir araya gelmesinin, dünyada köklü ekonomik ve siyasi dönüşümlerin başladığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak bildiride, BRICS liderleri ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’den askerlerini çekmesi çağrısında bulundu ve Ortadoğu’daki çatışmalar için adil ve kalıcı çözümler talep etti.