İran’dan İsrail’in Yemen’e hava saldırılarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bagayi, İsrail rejiminin Yemen’in Hudeyde, Ras İsa, Salif ve Ras el-Hatib enerji santrali de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Bekayi, siyonist rejimin havalimanları, limanlar, elektrik santralleri ve gıda depoları gibi Yemen’in ekonomik ve sivil altyapılarına gerçekleştirdiği saldırıları açık bir savaş suçu olarak nitelendirerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu rejimin suçlarına karşı sessiz kalmasını eleştirdi.

Bekayi ayrıca, İsrail’in cezasız kalmasının başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin desteğiyle mümkün olduğunu belirterek, bölge ve dünya ülkelerinin işgal altındaki Filistin’deki soykırımı durdurmak ve Siyonist rejim liderlerini yargılamak için yasal ve ahlaki sorumluluk taşıdığını vurguladı.