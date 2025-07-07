Erakçi ile Lavrov Brezilya’da İran’a yönelik saldırıları ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Brezilya’da düzenlenen BRICS Zirvesi çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırıları ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un görüşmede İran’ın nükleer programı etrafında oluşan gerilimin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceğine dikkat çektiği belirtildi.

Açıklamaya göre, taraflar bölgesel ve uluslararası gündemdeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, iki ülke arasındaki güncel işbirliği konuları da değerlendirildi.

Moskova yönetimi, İran’ın UAEA denetimindeki nükleer altyapı tesislerinin bombalanmasının ve ABD ile İsrail’in İran topraklarına yönelik saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu yineleyerek kınadı.

Lavrov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce sunduğu girişimler de dahil olmak üzere, Moskova’nın Ortadoğu’daki krizlerin çözümüne yönelik diyalog ve uzlaşı zemininde katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.