İran'da bir terör çetesi çökertildi

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri’ne bağlı Kudüs Karargâhı Halkla İlişkiler Birimi, yürüttükleri operasyonlar sonucunda Çabahar’daki Nikşehr ilçesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini veya yakalandığını açıklarken bu teröristlerin gizli sığınaklarının da tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı mensupları, halkın sağladığı istihbarat desteğiyle birlikte, silahlı ve eğitilmiş bir terör çetesietkisiz hale getirdi. Bu başarılı operasyon sonucunda 6 terörist öldürüldü veya yakalandı. Ayrıca, bu teröristlerin Nikşehr ilçesindeki Zirakabad köyünde bulunan gizli sığınakları da tespit edilerek ortaya çıkarıldı.

Çabahar ve Nikşehr’deki bu teröristlere ait gizli saklanma noktalarında yapılan detaylı aramalarda patlamaya hazır 13 bomba, 11 elektrikli fünye, 3 uzaktan kumanda, 9 adet uzaktan kumanda devresi, 8 adet telsiz,3 adet tuzak patlayıcı paketi, 38 metre fitil, çeşitli nesnelerin içine gizlenmiş toplam 47 kilogram patlayıcı madde, makineli tüfek ve M16 silahları için 800 adet savaş mühimmatı ve 2 araç ele geçirilerek güvenlik güçlerinin kontrolüne alındı.”

Açıklamada, bu terör çetesinin amacının; ekonomik altyapılara saldırılar düzenlemek, insan kalabalıklarının yoğun olduğu alanlarda bombalı eylemler yaparak ülkede güvenliği sarsmak ve bu eyaletteki halkın İran İslam Cumhuriyeti’le dayanışmasını hedef alarak Siyonistlerin hain planlarını boşa çıkarmasından intikam almayı planladığı bildirildi.