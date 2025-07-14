İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri-2

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei, şiir ve edebiyat alanına aşina bir kişidir ve her zaman roman ve hikâye okumaya ilgi duymuştur. Dünyanın birçok saygın roman ve hikâyesini okumuş, bu ilgisi büyük yazarların edebi eserleriyle ve Doğu ile Batı milletlerinin tarih ve kültürüne dair metinlerle devam etmiştir. Hatta edebi kitaplar ve şiirler üzerine eleştirilerde de bulunmaktadır.

Ayetullah Hamenei, araştırma ve yazı çalışmalarına talebelik döneminde başlamış, hocalarının derslerini not almış ve devrimden önce birkaç eserin çeviri ve telifiyle de ilgilenmiştir.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin kaleme aldığı eserler:

Mümince Geçim

Bu kitap, Ayetullah Hamanei’nin zühd, refah, lüks düşkünlüğü ve gösterişli yaşam konularındaki konuşmalarını içermekte ve Ebü’l-Kasım Kerimî tarafından derlenmiştir.

Takvalı Yaşam

Bu 150 sayfalık kitap, Takva kavramının tanımı, Takvanın önemi ve değer bakımından yeri, Takvasızlığın zararları ve etkileri, Takva çeşitleri, Seçkinler (öncüler) için takvanın önemi bölümlerinden oluşmaktadır.

Bakara Suresi Tefsiri

Bu eser, Ayetullah Hamanei’nin cumhurbaşkanlığı ve liderlik döneminde verdiği Kur’an tefsiri derslerinin düzenlenmiş metnidir. Her ciltte bir sure tefsir edilmiştir ve kitaplar ilgili surelerin adıyla yayımlanmıştır.

Şimdiye kadar Bakara, Cuma, Haşr, Fatiha, Mücâdele, Teğâbün, Mümtehine ve Berâe (Tevbe) surelerinin tefsiri, İslami İnkılap Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Eğitim Risalesi

İki ciltlik bu eser, ibadetler ve muamele konularında halkın sıkça karşılaştığı meseleleri içermekte ve Ayetullah Hamanei’nin fetvalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Gına Dersi

"Gına" konulu bu ders kitabı, Ayetullah Hamanei’nin dış (yüksek seviye) fıkıh derslerinden 75 oturumun düzenlenmiş metnidir. Dersler, 24 Kasım 2008 – 26 Ocak 2010 tarihleri arasında verilmiştir.

Kitap, 2019 yılında İslamî Araştırma ve Kültür Enstitüsü tarafından 560 sayfa hâlinde yayımlanmıştır.

Nehcü’l-Belâğa’dan Dersler

Bu kitap, Ayetullah Hamanei tarafından yazılmış ve Nehcü’l-Belâğa’daki peygamberlik ve onun devamlılığı gibi konuları ele alan bir dizi dersten oluşmaktadır. Kitabın ikinci baskısı 1982 yılında yayımlanmıştır.

Kur’an’da İslami Düşüncenin Genel Çizgisi

Bu kitap, Ayetullah Hamanei’nin 1974 Ramazan ayında Meşhed’deki İmam Hasan Müctebâ Camii’nde yaptığı konuşmalardan derlenmiş olup, İslamî inançların Kur’an merkezli açıklamasını içermektedir.

Nehcü’l-Belâğa’da Peygamberlikler

1980 yazında, Cumhuriyet Partisi’nin öğrenci kolu, Nehcü’l-Belâğa'da Peygamberlik konusu üzerine Ayetullah Hamanei için üç aylık bir ders programı düzenledi. Bu derslerde, İslam Devrimi’nin peygamberlerin hedeflerinin bir devamı olduğu vurgulanarak konular işlendi.

Sadık Önder

Bu kitap, Ayetullah Hamanei’nin 1966–1971 yılları arasında İmam Sadık’ın (a.s) hayatı üzerine yaptığı konuşmalardan oluşmaktadır.

Savaşta Güneş

Bu kitap, Ayetullah Hamanei’nin Hz. Hüseyin (a.s) ve Kerbela olayları üzerine 1979–2011 yılları arasında yaptığı konuşmaların derlenmiş metnidir.

İmam Sadık’ın Hayatına Bir Bakış

Bu kitap, Ayetullah Hamanei’nin 6 Eylül 1980 tarihinde, İmam Sadık’ın şehadet yıldönümünde cuma hutbesinde yaptığı konuşmanın metnidir.

250 Yıllık İnsan

“250 Yıllık İnsan” kitabı, Şii İmamların imamet dönemi olan, Hz. Peygamber’in (s.a.v) vefatından (Hicri 11) küçük gaybet'in (Gaybet-i Suğra) başlangıcına kadar (Hicri 260) süren 250 yıllık bir zaman dilimini konu almaktadır. Ayetullah Hamanei, bu dönemi 250 yıl yaşamış tek bir insan olarak tasvir etmektedir.

Kitap, Ayetullah Hamanei’nin İran İslam Devrimi’nden önce yaptığı konuşmalardan derlenmiş ve üç hedef kitleye göre hazırlanmıştır:

Gençler için,

Ergenler (çocuklar) için,

Araştırmacılar için

Hüseyin’in (a.s) Silah Arkadaşları

"Hüseyin’in Silah Arkadaşları" kitabı, Ayetullah Hamanei’nin 1972 yılında Tahran’daki Ensarü’l-Hüseyin Hüseyniyesi’nde yaptığı konuşmaları içermektedir. Bu konuşmalarda, İmamların (a.s) siyasi mücadeleleri ve misyonları analiz edilmektedir.

Kitap, 2017 sonbaharında İslami İnkılap Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Nurdan Kıvılcımlar (Qabasâtü’n-Nûr)

"Nurdan Kıvılcımlar" kitabı, Ayetullah Hamanei’nin Ehl-i Beyt (a.s) ve kurtarıcı (Mehdî a.s)’nin zuhuru hakkında yaptığı konuşmalardan seçilmiş bölümleri içermektedir. Bu eser, 1990 yılında Dünya Ehl-i Beyt Konferansı tarafından yayımlanmıştır.

İki Savaşçı İmam

"İki Savaşçı İmam" kitabı, Ayetullah Hamanei’nin 1972 ve 1973 yıllarında yaptığı ve İmam Hasan (a.s) ile İmam Hüseyin (a.s)'in siyasi mücadelelerinin analizini içeren altı konuşmadan oluşmaktadır.

İmamların Hayatında Mücadele Unsuru

Bu eser, Ayetullah Hamanei’nin 1986 yılında Meşhed’de düzenlenen 2. Dünya İmam Rıza (a.s) Kongresi’nde yaptığı konuşmanın metnidir. Kitapta, Şii imamlarının mücadeleleri ve karşılaştıkları zorluklar genel bir çerçevede ele alınmıştır.

Nehcü’l-Belâğa’ya Dönüş

"Nehcü’l-Belâğa’ya Dönüş", Ayetullah Hamanei’nin 1984 yılı Nisan ayında Nehcü’l-Belâğa Kongresinde yaptığı konuşmanın metnidir. Her ne kadar bu konuşma kongre için hazırlanmış olsa da, eserin derinliği ve araştırma değeri dikkat çekmektedir. Eserde, İmam Ali’nin (a.s) yönetim anlayışı ve onun hükümet döneminin özellikleri detaylı şekilde ele alınmıştır. Kitap, 1993 yılında Nehcü’l-Belâğa Vakfı tarafından yayımlanmıştır.

Alevi Yönetimi Üzerine Konuşmalar

Bu kitap, Ayetullah Hamanei’nin 1979 yılı Ramazan ayında Tahran Cuma hutbelerinde yaptığı üç konuşmadan oluşmaktadır. Konuşmalar, Alevi yönetimi ve onun temel özellikleri üzerine yapılmıştır. Eser, 1981 yılında İslam Cumhuriyet Partisi Yayınları tarafından yayımlanmıştır.