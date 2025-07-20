Batılıların bilim tarihi hakkında yazdıkları çeşitli eserlerde, İslam kültür ve medeniyetinin bugünkü bilim, kültür ve medeniyet üzerindeki rolü ve katkısı bir ölçüde göz ardı edilmiştir. Elbette, özellikle bilim tarihi konusunu ele alan ansiklopediler gibi bazı eserlerde bu mesele incelenmiş ve dikkate alınmışsa da, konu hakkıyla ele alınmamıştır.

Profesör Salim El-Hasani’nin «1001 İcat: Müslümanların Dünyamıza Mirası» adlı kitabı, İslam medeniyetinin altın çağı (Hicri 1-10. yüzyıllar / Miladi 600-1600) boyunca Müslümanların bilim ve teknoloji alanındaki rolünü ve katkılarını ele almaktadır.

Kapsamlı ve görsel bir ansiklopedi niteliğindeki bu kitap, İslam dünyasında bilim tarihini anlatıyor ve günümüz dünyasındaki pek çok bilimsel ve teknik başarının kökeninin İslam medeniyetine dayandığını gösteriyor.

Kitap yedi ana bölümde düzenlenmiştir: Ev, okul, çarşı, hastane, şehir, çevre ve dünya. Her bölümde, o alanla ilgili tıp, mekanik, kimya, astronomi, mimari, mühendislik, eğitim gibi farklı alanlarda Müslüman bilim insanlarının icatları, yenilikleri ve başarıları tanıtılmakta ve tarihi belgelerle desteklenmektedir.

Profesör El-Hasani, onlarca uluslararası araştırmacıyla birlikte, binlerce tarihi belgeyi inceleyerek Müslüman bilim insanlarının modern dünya üzerindeki etkisini ortaya koymuştur.

Kahve çekirdekleri, cerrahi aletler, kemerler ve gözlemevleri arasında ortak olan unsur nedir? Uçma fikri Leonardo da Vinci’nin aklına nereden geldi? Kim kapsül ilaçların kaplamasını icat etti ve Fibonacci, matematiksel hesaplamalar sırasında parmaklarını nasıl kıvıracağını nerede öğrendi?

Profesör Salim El-Hasani’nin yazdığı «1001 İcat: Müslümanların Dünyamıza Mirası» adlı kitap, tüm bu sorulara cevap veriyor.

Kitap, sade ve anlaşılır bir dille yazılmış olup genel okuyucular ve bilim tarihi meraklıları için uygundur. Kitapta tanıtılan önde gelen bilim insanlarından bazıları; ışık biliminin babası İbn Heysem, mühendis ve mucit Cezeri, Kindi, İbn-i Sina, Zekeriya er-Razi ve daha birçok isimdir. Sadece icatlar tanıtılmakla kalmayıp, bu başarıların Batı medeniyeti ve çağdaş dünyaya etkileri de incelenmektedir.

Gelişmiş cerrahi ve cerrahi aletler, aşı ve bağışıklık, uçan makineler, ileri saatler, dişli değirmenler, su pompaları ve türbinler, gaz lambası, dolmakalem ve yazı gereçleri, denizcilik seyir araçları, tam pergel, matematik kavramları ve daha pek çok bilimsel ve teknolojik başarı kitapta ayrıntılı şekilde tanıtılmakta ve bu yeniliklerin modern bilim ve teknolojinin temellerini nasıl oluşturduğunu göstermektedir.

Yazar, bugünkü birçok bilim ve teknolojinin Müslüman bilim insanlarının bilgi ve yenilikleri üzerine inşa edildiğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu kitap, bilim tarihi, İslam medeniyeti ve inovasyon ile teknoloji alanındaki araştırmacılar için değerli ve ilham verici bir kaynak niteliğindedir ve Müslümanların bilim mirasına dair bakış açımızı büyük ölçüde değiştirebilir; yüzeysel ve klişe bir bakıştan, derin, belgelenmiş ve doğru bir anlayışa dönüştürebilir. Kitap, Müslümanların yalnızca önceki medeniyetlerin bilgisini korumakla kalmayıp, yenilik ve bilimsel gelişmelerle, cebir, deneysel kimya, optik fiziği ve modern tıp gibi yeni bilimlerin de temellerini attıklarını göstermektedir.

Kitabın Farsça çevirisine eklenen sekizinci bölümde ise Müslümanların büyük katkısını gösteren harita, kronoloji, ölümsüz bilim insanları, bibliyografya ve sözlük bulunmaktadır. Kitap, Rüşt Festivali ve Kitap Festivali’nde özel ödüle layık görülmüştür.

Bu kitabın çok titiz bir şekilde çeviri ve editörlüğü, bir grup akademisyen tarafından yapılmış ikinci baskısı, 340 sayfa, tamamı renkli, 4050 adet basım sayısıyla Talaei Yayınları tarafından yayımlanmış ve piyasaya sunulmuştur.

Profesör Salim El-Hasani kimdir?

Profesör Salim El-Hasani emekli makine mühendisliği profesörü olup hâlen Manchester Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi’nde onursal profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, küresel bir eğitim girişimi olarak hazırlanan; kitap, ödüllü bir film ve öğretmen setinden oluşan “1001 Inventions”sergisinin baş editörüdür.