Pezeşkiyan 12 günlük savaşın mağdurlarını ziyaret etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Tahran Valisi Muahmmed Mu’temediyan, Tahran’daki Laleh Oteli’nde konaklayan son saldırılardan etkilenen bazı aileleri ziyaret etti.

Bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Siyonist rejimin saldırılarından etkilenen ailelerle birebir görüşerek, onların barınma durumu ve kendilerine sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Pezeşkiyan ailelerle yaptığı görüşmede şöyle konuştu:

“Endişelenmeyin, size yardım edeceğiz ve elimizden ne geliyorsa yapacağız. Zarar gören evleriniz yeniden inşa edilene kadar sizler için geçici konutlar sağlanacak. Zarar gören evlerin, eskisi gibi inşa edilip vatandaşlara teslim edilmesi konusunda anlaşmaya vardık.”

Ailelerin çocuklarıyla birebir sohbet eden Pezeşkiyan, onların eğitim durumunu sordu ve şu ifadeyi kullandı:

“Umarım gelecekte mühendis ve doktor olursunuz ve tüm hayallerinize ulaşırsınız.”

Siyonist işgal rejiminin ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği son saldırılar sonucu, bazı Tahranlı aileler evlerini kaybetti. Bu aileler, Tahran Belediyesi ve diğer ilgili kurumların işbirliğiyle şehirdeki otellere yerleştirildi.