İran Kızılay Başkanı: 12 günlük savaşta en büyük zararı siviller gördü

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün basın toplantısında, 12 günlük savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sivillerin en ağır zararı gördüğünü belirten Kulivend, şunları ifade etti:

"Son saldırılarda 400 konut tamamen yıkıldı, yaklaşık 8200 konut ise onarım ve yeniden inşa ihtiyacı taşıyor.

Şehitler arasında 126 kadın ve 41 çocuk bulunuyor; hiçbiri asker değil, tamamen savunmasız siviller.

Çocukların ve sivillerin cansız bedenlerinin enkazdan çıkarıldığı görüntüler yaşanan insanlık dramının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Beş kahraman kurtarıcı ise görevleri sırasında doğrudan saldırıya uğrayarak şehit düştü. Ambulanslarımızdan biri tamamen vuruldu ve içinde yardım eden bir kurtarıcı şehit oldu."

Kulivend ayrıca, Siyonistlerin yardım çalışmalarını engellediğini ve Kızılay ambulanslarını hedef aldığını vurguladı.

