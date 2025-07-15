Dürzi lider Hicri geri adım: Zilleti kabul etmeyeceğiz

Russia Today’e göre, Suriye’deki Dürzilerin manevi lideri Hikmet el-Hicri bugün yaptığı açıklamada, kendisine aşağılayıcı bir bildiri dayatıldığını ve Suriye’deki Dürzilerin savaş ve katliamla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Hikmet el-Hicri kendisinin yayınladığı bir görüntülü mesajda “Önceki bildiri, Şam’dan ve yabancı ülkelerden gelen baskılar sonucu yayınlandı. Şam ile yapılan görüşmeler samimi ve sonuç verici olmadı” dedi.

El-Hicri mesajında, “Bu aşağılayıcı bildirinin yayımlanmasına rağmen sivillere yönelik saldırılar devam etti. Bugün ya hepimiz Suriye’nin evlatları olarak onurumuzu koruyacağız ve zilleti kabul etmeyeceğiz; ya da önümüzdeki on yıllar boyunca zillet içinde yaşamaya mahkûm olacağız. Herkes bugün tarihe geçecek onurlu bir tutum sergilemelidir. Bu vahşi saldırılara karşı durmalıyız” ifadelerinde bulundu.

Suriye’deki Dürzilerin manevi lideri Hikmet el-Hicri’nin şehri teslim ettiğini açıklamasının ardından, Colani rejimine bağlı unsurlar ciddi bir direnişle karşılaşmadan Süveyda kentine girdi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürzi lider Hikmet el-Hicri, sabah saatlerinde Şam yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin şehre girişini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Son üç gündür Dürziler ile Colani terör rejimine bağlı aşiretler arasında yaşanan şiddetli silahlı çatışmalarda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi ise yaralanmıştır.