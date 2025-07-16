İsrail, Süveyda’da Colani rejimine ait hedefleri bombaladı

El Cezire’nin aktardığına göre, Siyonist rejimin ordu radyosu, rejimin Süveyda kentindeki Covlani terör rejimine ait hedeflere yönelik yeniden saldırdığını duyurdu.
Ayrıca Siyonist işgal ordusunun, işgal altındaki Filistin’in Suriye sınırlarına yakın bölgelere yeni birlikler gönderdiği bildirildi.
Birkaç saat önce, Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, bu rejimin savaş bakanı Yisrael Katz’ın açıklamalarına dayanarak, ordunun, Suriye güçlerine yönelik saldırılarına devam edeceğini bildirdi.
Katz, “Suriye rejimi, Süveyda vilayetindeki Dürzileri kendi hâllerine bırakmalı ve güçlerini geri çekmelidir,” dedi.
Katz ayrıca, “Suriye’de silahsız bölge politikamıza devam ediyoruz. Suriye güçleri Süveyda’dan çekilene kadar saldırılarımız sürecek,” ifadelerini kullandı.
Siyonist rejimin savaş bakanı, Covlani bu mesajı almazsa Tel Aviv’in saldırılarını artıracağı tehdidinde bulundu.
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