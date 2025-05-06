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6 May 2025 09:57

Suriye’deki dini mekanlar HTŞ güçlerinin hedefinde

Suriye’deki dini mekanlar HTŞ güçlerinin hedefinde

Suriye'deki kaynaklar, terör rejimi Colani’ye bağlı unsurların dini ve kutsal mekanlara yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi.

El-Malume'ye göre, bilgili kaynaklar, Colani terör rejimine bağlı unsurların son aylarda Suriye'deki Aleviler, Dürziler ve diğer dini azınlıklara ait 30'dan fazla kutsal mekâna saldırdığını belirtti.

Bu saldırılar, dini sembolleri yok etme amacıyla kasıtlı yıkım, yangın çıkarma, patlama ve söz konusu mekânların kapatılmasını içermektedir.

Ayrıca bu kutsal mekânların yanı sıra, Suriye'deki dini azınlıklara mensup vatandaşlar da Colani unsurları tarafından kaçırılmakta, işkence edilmekte ve sonunda idam edilmektedir.

Özellikle Aleviler başta olmak üzere çok sayıda Suriyeli vatandaş, Colani unsurları tarafından katledilmiştir.

News ID 1926668

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