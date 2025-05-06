Suriye’deki dini mekanlar HTŞ güçlerinin hedefinde

El-Malume'ye göre, bilgili kaynaklar, Colani terör rejimine bağlı unsurların son aylarda Suriye'deki Aleviler, Dürziler ve diğer dini azınlıklara ait 30'dan fazla kutsal mekâna saldırdığını belirtti.

Bu saldırılar, dini sembolleri yok etme amacıyla kasıtlı yıkım, yangın çıkarma, patlama ve söz konusu mekânların kapatılmasını içermektedir.

Ayrıca bu kutsal mekânların yanı sıra, Suriye'deki dini azınlıklara mensup vatandaşlar da Colani unsurları tarafından kaçırılmakta, işkence edilmekte ve sonunda idam edilmektedir.

Özellikle Aleviler başta olmak üzere çok sayıda Suriyeli vatandaş, Colani unsurları tarafından katledilmiştir.