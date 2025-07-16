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16 Tem 2025 08:45

Suriye'nin Süveyda kentindeki çatışmalarda ölü sayısı 203’e çıktı

Suriye'nin Süveyda kentindeki çatışmalarda ölü sayısı 203’e çıktı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin Süveyda kentinde silahlı çatışmalarda şu ana kadar 203 kişinin öldüğünü duyurdu.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında çıkan silahlı çatışmada can kaybı arttı. 

El-Mesire’ye göre, Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda Dürzi gruplardan 21'i sivil 92 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, güvenlik güçlerinden ise 93 kişinin hayatını kaybettiği, çatışmalarda toplam can kaybının 203'e yükseldiği aktarıldı.

Geçtiğimiz pazar günü, Süveyda ilinde Dürzi silahlı gruplar ile Bedevi aşiretleri arasında şiddetli bir çatışma dalgası başladı ve bu çatışmalar onlarca kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

Suriye’nin Savunma ve İçişleri Bakanlıkları, bu çatışmaların ardından bölgeye birlikler göndererek çatışmayı sonlandırmak ve kontrolü sağlamak için müdahalede bulundu.

News ID 1928707

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