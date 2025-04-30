Şam'ın yakınlarında Dürziler, HTŞ güçleriyle çatışıyor

Suriye'nin başkenti Şam'a komşu Sahnaya bölgesinde patlak veren silahlı çatışmaların ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Suriye'nin SANA haber ajansına göre olaylar Salı gecesi geç saatlerde başladı ve Çarşamba sabahına kadar sürdü.

Colani güçlerinin kontrolü sağlamak amacıyla bölgeye giriş ve çıkışları kapattığı, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı kaynaklı bilgiye yer verilen açıklamada, çatışmalarda ölü sayısının 11’e ulaştığı, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

HTŞ terör örgütü militanları Sahnaya'daki Dürzileri ateşe verme çağrısı yapıyor.

HTŞ’nin Şam’a hakim olduğu 8 Aralık’tan beri Alevi Araplara ve Dürzilere yönelik saldırılar oluyor.