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19 Tem 2025 07:46

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Süveyda'da can kaybı 718’e ulaştı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Süveyda'da can kaybı 718’e ulaştı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da başlayan çatışmalarda can kaybı sayısının 718'e yükseldiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yayınladığı bir raporda Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da 13 Temmuz Pazar günü başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 718'e yükseldiğini belirtti.

Bu rakam, Colan rejimine bağlı Sağlık Bakanlığı'nın Suriye'nin bu bölgesindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısını 260 olarak açıkladığı sırada geldi.

Çatışmalar nasıl başladı?

Şiddet olayları, Şam-Süveyda Otoyolu’nda bir Dürzi tüccarın kaçırılmasıyla başladı.

13 Temmuz’da Süveyda kentindeki Bedevi mahallesi El-Makvas’ta patlak veren çatışmalar, Dürzi silahlı grupların mahalleyi kuşatıp kontrol altına almasıyla genişledi. Ardından Bedevi aşiretlerin vilayetin batı ve kuzeyindeki Dürzi yerleşimlerini hedef almasıyla çatışmalar diğer bölgelere sıçradı.

News ID 1928777

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