  1. Dünya
  2. Ortadoğu
25 Tem 2025 08:56

Hanzala gemisi için son gelişme ne?

Hanzala gemisi için son gelişme ne?

Abluka altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi ile kesilen iletişimin yeniden sağlandığı bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (FFC) Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaklaşık 2 saat boyunca Hanzala ile iletişimin kesildiği ve gemi çevresinde dronların görüldüğü, bunun olası saldırı endişelerini artırdığı ifade edildi.

Bağlantının yeniden sağlandığı belirtilen açıklamada, Hanzala'nın görevine devam ettiği ve Gazze'den yaklaşık 349 deniz mili uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Açıklamaya ek paylaşılan videoda, gemideki aktivistlerden Tan Safi, Elon Musk'ın uydu internet şirketi Starlink'in internet ağındaki küresel kesintiden haberleri olmadığını söyledi.

Safi, bazı uzmanların bu durumu incelediğini ve bunun "alışılmadık" olduğunu ifade ettiğini aktararak "Bu, Elon'un İsrail ile çalıştığı ilk sefer de değil ancak büyük ihtimalle olan, küresel bir kesintiydi" diye konuştu.

Gemi yakınlarında halen dronlar olduğunu vurgulayan Safi, bu nedenle nöbet tuttuklarını dile getirdi.

Starlink'ten yapılan açıklamada ağ bağlantısında küresel kesinti yaşandığı aktarılmış, açıklamadan birkaç saat sonra kesintinin büyük oranda düzeldiği aktarılmıştı.

News ID 1928909

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler