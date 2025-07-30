Sivil Filistin Dayanışma Filosu Gazze'ye doğru yola çıkıyor

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, aralarında 44 ülkenin bulunduğu çok sayıda ülkeden tekneler, savaşın harabeye çevirdiği Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve işgalci siyonist rejimin uyguladığı ablukanın son bulması talebiyle yola çıkacak.

Organizatörler, bu girişimin aynı zamanda uluslararası toplumun sessizliğini protesto etmek ve Gazze’de süregelen soykırımın derhal durdurulması ile halkın temel insani ihtiyaçlarının karşılanması çağrısını da içerdiğini vurguladı.

Haber kaynaklarına göre, ABD’li aktivistler de filo organizasyonunda yer alıyor. Bu kapsamda, Amerikan bayrağı taşıyan iki teknenin hazırlıkları sürüyor.

Organizatörler, ABD'nin misyondaki varlığının simgesel açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bunun, ülkede işgalci siyonist rejim ablukasına ve Gazze’deki soykırıma verilen koşulsuz Trump yönetimi desteğine karşı büyüyen halk öfkesini yansıttığını ifade etti.

Filonun ne zaman ve nereden hareket edeceğine dair detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İLKHA