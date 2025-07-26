Gazze için yola çıkan Hanzala gemisiyle ilgili son gelişme

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Hanzala gemisinde bulunan Fransa Ulusal Meclis Üyesi Milletvekili Gabrielle Cathala, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, “Dün gece gemimizin üzerinde 30 drone uçtu. Umuyoruz ki İsrail ordusunun saldırısına uğramadan Gazze Şeridi’ne ulaşabiliriz” dedi.

Gabrielle Cathala, tüm milletlerden Gazze Şeridi’nde yaşanan soykırımı protesto etmek için gösteriler düzenlemelerini istedi.

Avrupa Parlamentosu ve milletvekili Emma Fourreau ise, “Gazze Şeridi kıyılarına yaklaşıyoruz ve umuyoruz ki işgalci askerler tarafından tutuklanmayız. Tel Aviv, Filistin halkını yok etmek için aç bırakma politikasını bir araç olarak kullanıyor” dedi.

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Daha sonra 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.