İsrail, insani yardım gemisi Hanzala'ya el koydu (+Video)

26 Temmuz 2025, Filistin saatiyle 23:43’te İsrail güçleri, uluslararası sularda, Gazze’nin yaklaşık 40 mil açığında bulunan sivil gemi Handala’yı durdurdu ve gemiye baskın düzenledi.

Gemide; doktorlar, gazeteciler, parlamento üyeleri ve aktivistlerden oluşan, 12 ülkeden 21 sivil bulunuyordu. Bu kişiler Gazze halkı için bebek maması, ilaç ve diğer temel insani yardım malzemelerini taşıyordu.

İsrail botlarının yaklaşmasından kısa bir süre sonra gemiyle iletişim kesildi. Yayınlanan bir videoda, silahlı İsrail askerlerinin geminin içindekilere ellerini havaya kaldırmalarını emrettiği, ardından kaydın durduğu görülüyor. Şu anda gemideki tüm yolcular İsrail güçleri tarafından gözaltında tutuluyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, bu eylemin geminin açık denizde bulunması ve hiçbir tehdit oluşturmamasına rağmen, denizcilik alanındaki uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Bu olay, Mayıs ve Haziran aylarında meydana gelen iki benzer vakayı takip ediyor: O dönem de Conscience ve Madleen gemileri İsrail tarafından alıkonulmuştu. Bu gemilerdeki yolcular önce gözaltına alınmış, ardından yoğun diplomatik baskı sonucu serbest bırakılarak ülkelerine gönderilmişti.

Handala gemisi yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye İsrail ordusunun müdahalesinin başladığını duyurmuştu.

Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) Hanzala gemisinin takibi için başlattığı YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler gerçekleşmeye başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.