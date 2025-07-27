Hanzala gemisine el konulmasına uluslararası tepkiler

Siyonist rejim güçleri, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan “Hanzala” (Handala) gemisine uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koydu.

Gemiye el konulmasının ardından uluslararası tepkiler geldi.

Gazze Şeridi’ndeki Hükümet Enformasyon Ofisi, Hanzala gemisine yönelik saldırıya tepki göstererek, bu saldırıyı “yeni bir deniz korsanlığı” olarak nitelendirdi.

Siyonist işgal güçlerini gemideki yolcuların güvenliğinden tamamen sorumlu tutan Gazze Şeridi’ndeki Hükümet Enformasyon Ofisi ayrıca, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler’i “İsrail saldırısı” olarak tanımladığı bu duruma karşı derhal ve kararlı bir tutum almaya çağırdı.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) da Siyonist rejimin Hanzala gemisine yönelik saldırısını şiddetle kınayarak, bunu “insan iradesine açık bir meydan okuma ve işgalci rejimin sahte doğasının ifşası” olarak tanımladı.

Hamas, Netanyahu kabinesini Hanzala gemisindeki Filistin yanlısı aktivistlerin güvenliğinden sorumlu tuttu ve Gazze Şeridi’ne yönelik ablukanın kaldırılmasına kadar deniz konvoylarının hareketinin sürdürülmesini istedi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de saldırıyı şiddetle kınayarak, bunu “İsrail’in uluslararası aktivistlere yönelik saldırı geçmişine eklenen yeni bir deniz korsanlığı” olarak tanımladı. Cephe, uluslararası toplumu bu olayı kınamaya ve Gazze’ye yönelik dayatılmış ablukayı kırma çabalarını yoğunlaştırmaya çağırdı.

Filistin İslami Cihad Hareketi yayımladığı bildiride, “Düşman Siyonist askerlerinin uluslararası sularda Hanzala gemisine yönelik vahşi saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gemideki yolcuların can güvenliğinden tamamen Siyonist düşmanı sorumlu tutuyoruz; çünkü onları açıkça kaçırmıştır. Siyonist rejimin Hanzala gemisine saldırısı, bu rejimin suçlu ve saldırgan doğasını ortaya koymuştur; bu, dünyadaki her özgür ve vicdan sahibi insanı hedef alan bir saldırıdır. Hanzala gemisindeki aktivistlerin cesaretini takdir ediyor ve uluslararası toplumu onların hayatları konusunda sorumluluk almaya çağırıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmak için oluşturulan Özgürlük Filosu’nun yürütme komitesi üyesi” Ann Wright ise şöyle dedi: “İsrail’in Hanzala gemisindeki uluslararası sivilleri gözaltına alma konusunda hiçbir yasal yetkisi yoktur. Bu, İsrail’in iç meselesi değildir. Bunlar, uluslararası hukuk kapsamında ve uluslararası sularda faaliyet gösteren yabancı uyruklu kişilerdir. Onların gözaltına alınması keyfi ve yasadışıdır ve derhal sona ermelidir” ifadesini kullandı.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler gerçekleşmeye başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.