Renkler diyarına yolculuk; Şiraz’ın eşsiz incisi Kızıl Maharlu Gölü

Şiraz’ın güneydoğusunda, bu tarihi şehirden yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta, her ziyaretçinin gözlerini büyüleyen, şaşırtıcı ve pek bilinmeyen bir cazibe merkezi bulunuyor: Maharlu Gölü.

“Pembe Göl” olarak da bilinen bu tuz gölü, doğanın sanatıyla İran coğrafyasının mucizelerinin güzel bir birleşimi olarak öne çıkıyor.

Maharlu Gölü, yılın çoğu ayında farklı bir yüz sergiliyor; ancak en çok turistleri çeken özelliği, sıcak yaz aylarında sularının kırmızı ve pembe tonlarına bürünmesi. Bu olağanüstü manzara, “Dunaliella salina” adlı tuz seven bir tür yosunun çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Belirli koşullarda kırmızı pigment üreten bu yosun, göl yüzeyinin pembe bir ayna gibi parlamasını ve masalsı bir görüntü oluşmasını sağlıyor.

Maharlu Gölü, görsel cazibesinin yanı sıra çevresel açıdan da önemli bir yere sahip. Göç döneminde flamingolar, pelikanlar ve diğer göçmen kuş sürüleri, gölün sığ kıyılarına konuyor. Uçuşan kuşların kanat sesleri, çevredeki sessiz düzlüklerde yankılanarak bu sakin coğrafyaya yeni bir ruh katıyor.

Son yıllarda kuraklıklar ve göldeki su seviyesinin azalmasına rağmen Maharlu hâlâ farklı ve benzersiz bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Doğal güzelliği, huzur veren sessizliği ve hayal gücünü besleyen renkleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Belki Şiraz’ın ünlü turistik yerleri kadar tanınmasa da İran’ın doğasını farklı bir açıdan keşfetmek isteyenler için Maharlu Gölü eşsiz bir seçim.