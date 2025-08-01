Filbend; Bulutların kucağında bir köy

Filbend, İran’ın Mazenderan eyaletinde yer alan ve ününü daha çok özel coğrafi konumu ve büyüleyici manzaralarına borçlu bir köydür. Deniz seviyesinden yaklaşık 2300 metre yükseklikte bulunan bu köy, yılın büyük kısmında yoğun sis ve bulutların içinde kaybolur; bu da ona “Bulutlar Köyü” veya “Mazenderan’ın doğu catısı” gibi unvanlar kazandırmıştır.

Filbend, Babol şehrinde yer alır. Köye ulaşım; Babol’dan Amol yönüne, oradan da Sangchal yoluna saparak sağlanır. Filbend’e giden yol virajlı, dağlık ve bir o kadar da güzeldir; yükseldikçe karşınıza çıkan sık ormanlar ve yemyeşil yaylalar insanı büyüler ve sonunda sizi bulutların arasında bambaşka bir dünyaya taşır.

Filbend’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, ünlü bulut denizi manzarasıdır. Yılın birçok gününde, ziyaretçilerin ayaklarının altından bulutlar akıp gider ve rüya gibi görüntüler oluşturur. Özellikle ilkbahar ve yaz başında bu manzara zirveye ulaşır ve adeta bulutların üzerinde yürüyor hissi verir.

Filbend’in serin dağ havası, özellikle sıcak yaz aylarında sadece İran’ın dört bir yanından değil, yabancı turistlerden de yoğun ilgi görür. Şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak ve doğanın kucağında birkaç gün dinlenmek isteyenler için ideal bir yerdir.

Filbend sadece bulutlarıyla değil; Hirkan ormanları, yüksek dağları, geniş yaylaları ve tertemiz su kaynaklarıyla da büyüler. Güneşin doğuşu ve batışı, köyün yüksek konumu ve engin manzarası sayesinde olağanüstü bir görsellik sunar; fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin vazgeçilmez anlarından biridir.

Burada doğa yürüyüşleri, fotoğraf çekmek, kamp kurmak ve gece yıldız dolu gökyüzünü izlemek en keyifli aktivitelerden bazılarıdır. Ayrıca Filbend’in Sangchal ormanları ve çevresindeki yaylalarla olan yakınlığı, burayı günübirlik veya birkaç günlük geziler için de cazip kılar.

Filbend’de hayat, bölgenin özel iklim koşullarına göre şekillenmiştir. Sonbahar ve kış aylarında sert soğuklar ve yoğun kar yağışları köy yollarını kapatır, bu yüzden nüfus azalır. Ancak bahar ve yaz aylarında köy yeniden canlanır ve turistlerle dolup taşar.