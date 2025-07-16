İran, dünyanın en iyi 20 turizm rotası arasında

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Yardımcısı Anuşirvan Muhseni Bandpi, İran’ın 2025’in ilk üç ayında en iyi 20 destinasyon arasında yer aldığını açıkladı.

Muhseni Bandpi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) tarafından yayımlanan güvenilir analizlere atıfta bulunarak, bu istatistiklerin Ocak-Şubat-Mart 2025 dönemine ait olduğunu belirtti.

Muhseni Bandpi, İran’ın, 12 günlük saldırganlık savaşının başlamasından önce bölgesel anlamda uluslararası turist çekmede en iyi performansı sergilediğini ve istikrar, cazibe ve çeşitlilikte örnek bir destinasyon haline geldiğini bildirdi.