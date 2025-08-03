Turistlerin gözdesi: Bender Türkmen’in renkli çarşısı

İran'ın Gülistan eyaletinde yer alan Bender Türkmen, sahip olduğu zengin turistik cazibelerle ziyaretçilerini çekiyor.

Bender Türkmen’de lüks ve modern alışveriş merkezleri bulunmuyor. Kentin bu yerel ve geleneksel dokusu, onu turistler için cazip kılan en önemli özelliklerden biri. Bender Türkmen’in en bilinen alışveriş noktalarından biri de kent iskelesinde yer alan sahil çarşısıdır.

İran-Türkmenistan sınırına yakın konumda bulunan Bender Türkmen’deki bu çarşıda, uygun fiyatlarla çeşitli ithal ürünler satılmaktadır. Geleneksel kıyafetler, el sanatları, yöresel hediyelik eşyalar, rengârenk halı ve kilimler, el yapımı ayakkabılar (giye), takılar, kozmetik ürünleri, mutfak eşyaları ve antikalar gibi birçok ürün bulmak mümkündür.

Pazarın Hazar Denizi sahiline yakınlığı sayesinde, Bender Türkmen’e yapacağınız bir seyahatte hem alışveriş yapabilir hem de gün batımını sahilde izleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Geleneksel çarşı, el sanatları, yöresel yiyecekler, hediyelik eşyalar ve giyim ürünleriyle dolu.

Küçük ve büyük stantları ile geleneksel çardakların oluşturduğu bu çarşı, dört mevsim boyunca turistlere sıcak ve samimi bir alışveriş deneyimi sunuyor.