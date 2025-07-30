  1. Turizm
30 Tem 2025 15:24

İran serbest bölgelerinde ilk turist kartı bir Türk vatandaşına verildi

İran serbest bölgelerinde ilk turist kartı bir Türk vatandaşına verildi

İran’da, Serbest Ticaret Bölgelerinde kullanılmak üzere hazırlanan özel banka kartı, ilk kez yabancı bir turiste verildi. Kartı alan ilk yabancı turist, bir Türk vatandaşı oldu.

İran’da, Serbest Ticaret Bölgelerinde kullanılmak üzere hazırlanan özel banka kartı, ilk kez yabancı bir turiste verildi. Kartı alan ilk yabancı turist, bir Türk vatandaşı oldu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, söz konusu turist, Türkiye’deki kişisel banka hesabından, İran’daki serbest bölgelerde geçerli bu karta para transfer etti.

Bu yeni uygulama sayesinde turistler, İran’daki serbest bölgelerde bulunan ATM ve POS cihazları üzerinden Türk Lirası karşılığı kadar İran Riyali ile alışveriş yapabilecek veya nakit çekim gerçekleştirebilecek.

News ID 1929061

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler