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29 Tem 2025 09:35

İran ve Azerbaycan ilişkileri Bakü'de incelendi

İran ve Azerbaycan ilişkileri Bakü'de incelendi

İran’ın Baku Büyükelçisi ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı arasında yapılan görüşmede, ikili ilişkilerin son durumu, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı

İran’ın Baku Büyükelçisi Mücteba Demirçilu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Araz Azimov ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin son durumu, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı ve iki ülke arasındaki dostane ve kardeşane ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Bu görüşmede İran Büyükelçisi Mücteba Demirçilu, siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarına değinerek, bu rejimin iki ülke arasındaki dostane ve kardeşane ilişkileri zedeleyici yıkıcı faaliyetlerine karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

News ID 1929016

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