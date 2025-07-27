"Zengezur Koridoru" projesi İran'ın toprak bütünlüğüne bir tehdittir

İran İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı Ali Ekber Velayati, Şeyh Safiyüddin İshak Erdebilî’nin anma töreni dolayısıyla yayınladığı mesajda, Azerbaycan ve Zengezur Koridoruyla ilgili konulara değindi.

Velayeti kaleme aldığı mesajda, “Büyük İran milleti, tarih boyunca, özellikle de Siyonist rejim ve ABD’nin son saldırılarına karşı benzersiz bir birlik, uyanıklık ve dayanışma sergilemiştir. Bu birlik, zengin İran-İslâm kültüründen kaynaklanmakta ve her zaman dünyanın özgürlük yanlısı milletlerine ilham kaynağı olmuştur” ifadesini kullandı.

Velayeti mesajının devamında, “İran’ın düşmanları, özellikle küresel Siyonizm ve ABD, bu tarihi birlikten ve İran’ın kültürel derinlikteki stratejik gücünden rahatsız olmuş; sürekli olarak bu kimliğin temellerini zayıflatarak milli güvenliğimize zarar vermeye çalışmışlardır. Bu doğrultuda, “Zengezur Koridoru” gibi projeleri, daha büyük jeopolitik projelere kılıf olarak sürdürmektedirler. Bu projelerin asıl hedefi; direniş hattını zayıflatmak, İran’ın Kafkasya ile bağlantısını kesmek ve İran ile Rusya’yı bölgenin güneyinde kara sınırlarından kuşatmaktır. Bu proje yalnızca, ABD’nin Ukrayna yerine Kafkasya’yı Rusya ve İran’a baskı uygulayacağı yeni cephe olarak hazırlama planının bir parçası değil, aynı zamanda NATO’nun ve bazı pantürkist çevrelerin de desteğiyle yürütülmektedir” ifadelerinde bulundu.

Velayeti’nin mesajında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“İran, bu girişimlerin ilk anından itibaren, en üst düzeyde açık bir şekilde karşı çıktığını ve hatta sınıra asker göndererek ve caydırıcı tatbikatlar düzenleyerek, milli güvenliğimizi savunmanın kırmızı çizgimiz olduğunu göstermiştir. Pasif bir tepki yerine ‘aktif önleyici’ politika, İran İslam Cumhuriyeti’nin izlediği akıllıca bir stratejidir.”

İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı ayrıca bugün de düşman’ın, görünüşte ekonomik ama gerçekte bölücü planlarla, İran’ın jeopolitik derinliğine nüfuz etmeye çalıştığını bildirdi.