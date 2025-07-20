Azerbaycan Cumhurbaşkanı Tahran- Bakü ilişkilerini Mehr'e değerlendirdi

Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen Şuşa Global Medya Forumu, "Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" temasıyla Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde devam ediyor.

52 ülkeden 140 katılımcı forumda yer alıyor. Uluslararası medyanın önemli temsilcileri Hankendi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Zirvede bulunan Mehr Haber Ajansı muhabiri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Mehr muhabirinin sorularını yanıtlayan Aliyev, “Geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Sayın Masut Pezeşkiyan’ı Hanakendi şehrinde ağırladık, bu olumlu bir gelişmeydi” dedi.

Tahran ile Bakü arasındaki ilişkilere ilişkin Aliyev, “Tahran ve Bakü arasındaki ilişkiler çok iyi seviyede devam ediyor, İran ile ilişkilerimiz mükemmel ve bu ilişkiler devam edecek” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca, Aras Nehri üzerinden inşa edilen Aras Koridoru projesinin ilerleyişi hakkında, “Bu koridorun inşaatı iyi ilerliyor ve neredeyse bizim tarafımızdan proje tamamlandı, İran tarafının ilgili bölümü ise İranlı şirket tarafından tamamlanmayı bekliyor” ifadelerinde bulundu.

Aliyev açıklamasına “Akbend-Kelale-Culfa hattındaki koridorun önemli bir kısmını bitirdik, tahminimce bu proje bu yılın sonuna kadar faaliyete geçecek” ifadesini ekledi.

Aliyev’in açıklamasına göre, İran topraklarından Culfa’ya doğru bir güzergâh yapılmakta ve yakında demiryolu hattı olarak hizmete açılacaktır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı son olarak Mehr Haber Ajansı muhabirinden İran Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan’a ve İran’daki kardeşlerine selamlarını iletmelerini istedi.