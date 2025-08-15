İsfahan’daki Tarihi Muşirulmulk Evi

Muşirulmulk Evi, İsfahan’ın tarihi hazinelerinden biridir ve ziyaretçilerini İran’ın geleneksel mimarisine götürür. Bu büyük ve görkemli ev, Kacar dönemine aittir ve geniş bir avlu, güzel salonlar ve aynalarla süslü, tavan resimleriyle bezeli bir şâh-neşin (kraliyet odası) ile büyüleyici bir görüntü sunar.

Evin en etkileyici bölümlerinden biri, güneş ışığını hoş bir gökkuşağına dönüştüren büyük renkli camlı penceredir. Koridorlar ve görkemli girişler, ziyaretçilere tarihe adım atma hissi verir.

Günümüzde Muşirulmulk Evi, İslami Miras Evi ve Müzesi olarak hizmet vermektedir ve ziyaretçiler sadece eşsiz mimariyi görmekle kalmaz, aynı zamanda galeriler ve eğitim bölümlerinden de faydalanabilirler.

Bu ev, Meydan-ı Nakş-i Cihan ve Kaysariye Çarşısı’na yakın konumuyla turistler için ideal bir destinasyondur.

Bu ev, sanat, tarih ve İran kültürüne ilgi duyanlar için unutulmaz ve büyüleyici bir İsfahan deneyimi sunar.