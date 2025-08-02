Gazze direnişle Filistin davasına bağlılığını gösterdi

Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas'ın eski lideri İsmail Heniyye'nin şehadet yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Yazılı açıklamada, ''Bu büyük ve insanlık dışı suçlar, bazı Batılı sözde insan hakları savunucusu ülkelerin sessizliği ve desteğine rağmen, Siyonist rejimin eylemlerine karşı dünya çapında artan protestoları da beraberinde getirmiştir. Bu durum, uluslararası kurumların bu ortaçağ vahşetini durdurmak için sorumluluk almasını kaçınılmaz kılmakta ve onları tarihin en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

Filistinlilerin olağanüstü direnişi ve özellikle devrimci ve zulme karşı duran İran halkı başta olmak üzere İslamî direniş cephesinin sürekli desteği, Washington ve Tel Aviv’deki suç şebekesine şu ürkütücü ve kaygı verici mesajı vermiştir: Siyonizm karşıtı direnişin zaferi kesindir ve Filistin’in işgalcilere karşı nihai zaferi yakındır.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran İslam Şura Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı’nın konuğu olarak Tahran’a gelen Şehit Heniyye’nin, Siyonist rejim tarafından şehit edilmesi kınandı.

Filistin halkına yönelik küresel destek dalgasını ve Siyonist işgal rejimine karşı artan kınamaları olumlu karşılayan Devrim Muhafızları, şehitlerin aydınlatıcı kanının Gazze halkının mazlumiyetinin bir sonucu olduğunu bildirdi.

Direnişin gizli potansiyellerinin Gazze ve Filistin halkının zaferinin garantisi olduğu kaydedilen açıklamada, bunun sahte ve çocuk katili Siyonist rejimin yenilgisine ve onun destekçilerinin rezil olmasına yol açacağı vurgulandı.

Açıklamada, ''Habis düşman Siyonist rejim ve iblis mahiyetli destekçilerinin zannının aksine, 'Aksa Tufanı' direniş tarihinden bir olay veya bir sürpriz eylem değil; Aslında Kudüs’ün özgürlüğü yolunda şehit düşen İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar’ın pak kanlarının garanti ettiği bir ekol ve pratik bir stratejidir.'' denildi.

Son günlerde Filistin ve İsrail’den oluşan iki devletli çözüm formülünü öngören bazı şeytani girişim ve komplolara değinen açıklamada, ''Kahraman Hamas’ın coşkulu sloganı ve Şehit Heniyye’nin meşhur sözü bir kez daha hatırlatıyoruz: Tanımıyoruz, tanımıyoruz, İsrail’i asla tanımıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'deki soykırım savaşı ve uluslararası kuruluşların Siyonist rejimin barbarca suçlarına karşı sessizliği de şiddetle kınandı.

''Kasıtlı kitlesel açlığın uluslararası hukukta ‘’insanlığa karşı suç’’ ve bazı durumlarda ‘’savaş suçu’’ olarak tanımlandığını kaydeden Devrim Muhafızları’nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası kurumlar tarihi utançtan kurtulmak için Gazze'ye uygulanan ablukayı derhal kaldırmalı ve bu bölgedeki soykırımı etkili ve güçlü yollarla engellemelidir. Siyonist rejime ağır yaptırımlar uygulanmalı ve bu suçların failleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır. Böylece açlığı normalleştiren ve gıdaya erişim hakkını bir ‘savaş aracı’ kullananlar suçlarının bedelini ödemekten kurtulamayacaklardır.’’

Yazılı açıklamada, ‘’Gazze halkının Siyonist rejimin soykırım ve suçlarına karşı gösterdiği direniş ve kararlılığı, Filistin ve Kudüs'ün kurtuluşu davasına ve Şehit Heniyye ve tarih yazan diğer direniş şehitlerinin yolunun devamına olan bağlılıklarının bir göstergesidir. Hiç kuşkusuz, Gazze'deki soykırım planını hazırlayanlar İslam ülkeleri başta olmak üzere dünyanın zengin ve stratejik bölgelerini yağmalamayı amaçlıyorlar. Ancak Allah’ın verdiği destekle uluslararası toplumun sesizliğini bozması ve dünya çapındaki geniş kapsmalı İsrail karşıtı protestolar, Siyonist-Amerikan suç çetesinin emellerini boşa çıkardı ve onlar gizli kaderlerinin açığa çıkmasını beklemek zorunda kaldılar.'' ifadeleri kullanıldı.