Garipabadi: İran’ın “Snapback” mekanizmasına yanıtı sert olacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, Avrupa’nın nükleer anlaşma kapsamında “snapback” (otomatik yaptırımların geri getirilmesi) seçeneğine yönelmesi halinde, bunun uluslararası yapıları kötüye kullanmak anlamına geleceğini belirterek, İran’ın bu duruma karşı kesin ve kararlı bir tepki vereceğini vurguladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Garipabadi, İran’ın İsrail rejimi aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’na başvuru yapacağı yönündeki iddialara da değinerek, “Siyonist rejimin yetkililerine karşı hem iç hukukta hem de uluslararası alanda ceza davaları açmak mümkün ve meşrudur. Bu kişiler hiçbir koşulda dokunulmaz olduklarını sanmamalı” dedi.

“Siyonist rejimi hiçbir şekilde meşru saymıyoruz”

İran’ın İsrail rejimini gayrimeşru saydığı yönündeki tutumunun net olduğunu belirten Garipabadi, “Eğer İran hukuki girişimlerde bulunursa, kimse bunu Siyonist rejimi tanımak olarak yorumlayamaz” dedi.

Son yıllarda Avrupa’nın nükleer anlaşma (JCPOA) kapsamındaki tutumuna değinen Garipabadi “Yedi yıl önce ABD anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Avrupa ise hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi. Şimdi aradan yedi yıl geçtikten sonra anlaşmayı hatırlamış olmaları, tamamen siyasi ve hukuksuz bir adımdır” ifadelerini kullandı.

“Snapback” adımı kötüye kullanımdır, yanıtımız net olacaktır

Avrupa’nın “snapback” mekanizmasını devreye sokması durumunda sert tepki göstereceklerini vurgulayan Garipabadi, bu adımın hem Birleşmiş Milletler hem de Güvenlik Konseyi düzeyinde açık bir yapı istismarı olacağını ve İran’ın buna karşı net ve güçlü bir duruş sergileyeceğini söyledi.

İran, İsrail’e karşı dava hazırlıklarını sürdürüyor

Garipabadi, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı hukuki yollarla mücadele kapsamında bir koordinasyon komitesi oluşturulduğunu ve bu yapının Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil çeşitli kurumların katılımıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Dört farklı düzeyde ulusal, uluslararası ve mevcut hukuki mekanizmalar çerçevesinde farklı yargı yollarının değerlendirildiğini söyleyen Garipabadi, Uluslararası Adalet Divanı ve Lahey’deki İran-ABD Talepler Mahkemesi gibi yapılar üzerinden nihai başvuruların yakında yapılacağını ifade etti.

Savaş zararı belgeleri hazırlandı

12 günlük savaş sürecinde İran’a verilen zararın ilgili kurumlar tarafından belgelendiğini ve raporunun hazır olduğunu açıklayan Garipabadi, bu belgelerin hem hukuki süreçlerde hem de tazminat taleplerinde kullanılacağını kaydetti.