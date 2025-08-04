Pezeşkiyan: İran ve Pakistan, kara gün dostu olduklarını gösterdiler

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistan ziyaretinin son bölümünde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İran ve Pakistan liderlerinin tüm alanlarda ilişkileri geliştirme konusunda güçlü bir iradeye sahip olduklarını vurgulayan Pezeşkiyan bu ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmelerin ve istişarelerin bu hedefin gerçekleşmesi yolunda etkili ve faydalı olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, “İran ve Pakistan, iki İslam milleti ve devleti olarak, birbirlerinin zor günlerdeki dostu olduklarını bir kez daha gösterdi” dedi.

İran ve Pakistan halkları arasındaki tarihsel, kültürel ve inançsal ortaklıkların yanı sıra tamamlayıcı ve karşılıklı kapasitelere işaret eden Pezeşkiyan bu potansiyelin iki ülke arasında işbirliğini artırmak için uygun bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan şöyle devam etti: “Yeter ki iki ülkenin halkları ve özel sektörleri için işbirliği ve faaliyet zemini kolaylaştırılsın; böylece karşılıklı etkileşimlerin sürekli artışı ve ortak menfaatlerin temini mümkün hale gelir.”

Cumhurbaşkanı ayrıca, İran ve Pakistan’ın Gazze halkına karşı işlenen Siyonist rejim cinayetlerini kınama konusundaki ortak tutumlarına dikkat çekerek, “Bu suçların durdurulması için daha etkili adımlar atılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu bağlamda, İslam ülkeleri arasındaki birlik ve beraberlik son derece etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

Zerdari de görüşmede, ülkesinin İran'a yönelik desteğini, özellikle Siyonist rejimin dayattığı savaş döneminde, hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Biz İran’ı kardeşimiz olarak görüyoruz ve Gazze halkına yönelik İsrail zulmünün ve bölgede yaratılan gerginliğin sona erdirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz.”

Pakistan’ın İran ile ilişkileri geliştirme yönündeki isteğini vurgulayan Zerdari “İran ve Pakistan, karşılıklı işbirliğini geliştirmek için çok iyi kapasitelere sahiptir. Bu ziyaret sırasında varılan anlaşmalar, iki ülke arasındaki etkileşimleri güçlendirme yolunda ileriye dönük önemli bir adımdır” dedi.

