İran, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Itamar Ben-Gvir ile işgalci yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Bunun Mescid-i Aksa'nın kutsallığı ile BM kararlarının açık ihlali olduğunu belirten Bekayi, ''Bu baskın Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin'de ve bölgede gerginliği sürdürme ve krizler yaratma yönündeki kötü niyetinin bir başka göstergesidir.'' dedi.

Bekayi, ''Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar ve Filistin halkı nezdinde özel yeri var. Bu kutsal mekâna saygısızlık yapan işgalci rejim, Kudüs'ün İslami ve tarihi kimliğini değiştirmeye, dünya çapındaki Müslümanların duygularını kışkırtmaya ve işgal altındaki Filistin'de gerilimi tırmandırmaya çalışmaktadır.'' ifadesini kullandı.

Birleşik bir Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğunu vurgulayan Bekayi, işgalci rejimi Filistin topraklarına ve halkına yönelik ırkçı ve suç teşkil eden politikalarını durdurmaya zorlamanın uluslararası toplumun görevi olduğunu kaydetti.

Siyonist bakan Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenlemişti.