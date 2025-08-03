Pezeşkiyan'dan İran-Pakistan-Türkiye Üçlü İşbirliği Anlaşması'yla ilgli önemli açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, Siyonist İsrail’in saldırıları sırasında Pakistan hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'ne verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İsrail'in insanlık dışı saldırılarına karşı Pakistan'a verdiği destekten dolayı minnettarız; Savaş döneminde Pakistanlı kardeşlerimizin desteği açıkça hissedildi. Pakistan’ın verdiği büyük destek İran milleti için çok değerlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''İslam devletlerinin gerçek birlik ve beraberliğe ulaşabilirse, Siyonist rejim Müslüman ülkeleri işgal etmeye cesaret edemeyecek’’ ifadesini kullandı. Bu yakınlaşmanın yalnızca İsrail meselesiyle sınırlı olmadığını belirten Pezeşkiyan, "İslam ülkelerinin birliği, büyük güçlerin hegemonyasına karşı küresel bir model olabilir ve İran ile Pakistan bu yolda öncü rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İran-Pakistan-Türkiye Üçlü İşbirliği Anlaşması'na değinen Pezeşkiyan, ''Bu anlaşmalar stratejik açıdan önemli olmasına rağmen hayata geçirilmemiştir ve bu yüzden yeni bir yaklaşımla yeniden canlandırılması gerekiyor.'' diye konuştu.