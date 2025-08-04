Nükleer tesislere hiçbir şekilde fiziksel erişim sağlanmayacak

İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran’ı ziyaret etmesi planlanan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetinin yalnızca teknik ve uzmanlık düzeyinde görüşmeler yapacağını aktardı.

Azizi, İran Meclisi tarafından kabul edilen yasalar doğrultusunda bu heyetin ya da başka herhangi bir yabancı kurumun, İran’ın nükleer tesislerine fiziksel erişim sağlamasının ve denetim yapmasının kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.

Yetkili ayrıca, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun bu ziyaretle ilgili yaptığı tüm planlamalarda, tesislere erişim ya da UAEA’nın talep ettiği türden denetimlerin kesinlikle yer almadığını ifade etti.