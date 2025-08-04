ABD'nin Irak'taki askeri üssünde ani hareketlilik

Irak’ın Anbar vilayetinde bulunan, ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed askeri üssüde ani askeri hareketlilik yaşandı.

Almaalomah'a göre, güvenilir bir kaynak, Ayn el-Esed üssünde güvenlik önlemlerinin artırıldığını, insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğunu ve Amerikan askerlerinin üs çevresinde yoğun şekilde konuşlandığını bildirdi.

Kaynak, ABD askerlerinin üssün geniş alanlarında konuşlandığını ve ana girişte sıkı güvenlik tedbirleri aldığını belirtti. Ayrıca silahlı unsurların üs çevresinde yer aldığı ve İHA’ların üs üzerinde uçuş yaptığı ifade edildi.

Bu hareketlerin ani gerçekleştiği ve nedeninin henüz bilinmediği vurgulandı. Üs içindeki durum belirsizliğini koruyor.