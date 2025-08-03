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3 Ağu 2025 15:16

Gazze'de açlığın izleri; Sahabe Camii müezzininin dramatik durumu

Gazze'de açlığın izleri; Sahabe Camii müezzininin dramatik durumu

Gazze’de yaşayan herkes açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Gazze'deki Sahabe Camii müezzini Salim Asfour, açlık nedeniyle artık hareket edemez hale geldi.

Siyonist rejimin acımasız eylemlerini sürdürmesi ve uluslararası toplumun sessiz kalması nedeniyle Gazze'de şiddetli açlık ve kıtlık dayanılmaz boyutlara ulaştı.

Gazze’de yaşayan herkes açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.

Gazze'de açlığın izleri; Sahabe Camii müezzininin dramatik durumu

Filistin medyası, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Abbasan el-Cedide bölgesindeki Sahabe Camii müezzini Salim Asfour'un zayıflamış bedeninin Gazze'deki açlığı ve kötü koşulları yansıttığına dair fotoğraflarını yayınladı.

Gazze'de açlığın izleri; Sahabe Camii müezzininin dramatik durumu

Fotoğraflarda Salim Asfour'un, açlık nedeniyle artık hareket edemez hale geldiği görülmektedir.

News ID 1929169

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