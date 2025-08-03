Gazze'de açlığın izleri; Sahabe Camii müezzininin dramatik durumu

Siyonist rejimin acımasız eylemlerini sürdürmesi ve uluslararası toplumun sessiz kalması nedeniyle Gazze'de şiddetli açlık ve kıtlık dayanılmaz boyutlara ulaştı.
Gazze’de yaşayan herkes açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.
Filistin medyası, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Abbasan el-Cedide bölgesindeki Sahabe Camii müezzini Salim Asfour'un zayıflamış bedeninin Gazze'deki açlığı ve kötü koşulları yansıttığına dair fotoğraflarını yayınladı.
Fotoğraflarda Salim Asfour'un, açlık nedeniyle artık hareket edemez hale geldiği görülmektedir.
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