Yemen'den işgal altındaki topraklara füze saldırısı

Rusya El-Youm’un haberine göre, Siyonist rejim ordusunun sözcüsü, Yemen tarafından işgal altındaki topraklara bir füze atıldığını bildirdi.

Sözcü ayrıca, rejim ordusunun bu füzeyi engellemeye çalıştığını iddia etti.

Bunun yanı sıra Tel Aviv, işgal altındaki Kudüs ve diğer bölgelerde geniş çapta sirenlerin çaldığı da bildirildi.

El-Mesira kanalı, İbranice yayın yapan medya kaynaklarına dayanarak, 180 noktada sirenlerin devreye girdiğini aktardı.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu ise Yemen’den atılan füzenin ardından işgal altındaki toprakların hava sahasının kapatıldığını duyurdu.