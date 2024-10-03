İran, İsrail'in hangi askeri üslerini hedef aldı?

İran'ın Siyonist Rejim'e yönelik düzenlediği "Gerçek Vaat 2" operasyonu sonucu bu rejime büyük zararlar verildi. Her ne kadar işgal rejimi uğradığı hezimeti sansürlemeye çalışsa da bu olayda İsrail'in büyük başarısızlığının derinliğini gösteren görüntü ve bilgiler elde edildi.

Mehr Haber Ajansı'nin elde ettiği bilgilere göre, operasyonda hedef alınan Siyonist askeri üsler şöyle:

1-Nevatim Hava Üssü (İngilizce: Nevatim Airbas - İbranice: ביסם נבטים - resmi adı: בחא 28 - Hava Kuvvetleri Üssü 28), Beerşeba'nın 15 kilometre doğu-güneydoğusunda ve Necef çölündeki Moshav Nevatim'in yakınında bulunan bir hava üssüdür.

İsrail'in en büyük üslerinden biri olan Nevatim farklı uzunluklarda üç piste sahiptir. Radara yakalanmayan savaş uçakları, nakliye uçakları, yakıt ikmal uçakları ve radar sistemleri bu üste konuşlandırılmış durumdadır.

Nevatim Hava Üssü, İsrail hava sahasının savunmasındaki önemli rolü nedeniyle rejim ordusu için yüksek stratejik öneme sahiptir. Üs aynı zamanda askeri tatbikatlar ve hava operasyonları ile uluslararası tatbikatlar da dahil olmak üzere çeşitli operasyonlar için de kullanılıyor. Nevatim üssü, son yıllarda dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35 gibi gelişmiş savaş uçaklarına ev sahipliği yapmasıyla daha da ün kazandı. F-35 ve F-16 savaş uçaklarının bulunduğu ve işgal altındaki topraklarının güneyinde bulunan üs, İsrail'in en büyük hava üslerinden biridir.

İsim: Nevatim

İbranice: ביסם נבטים

İngilizce: Nevatim Air Base

Takma Adı: בחא 28 - Hava Üssü 28

Bağlı Kuruluş: İsrail Hava Kuvvetleri

Faaliyet dönemi: 1983'ten bugüne (yaklaşık 41 yıl)

En yakın şehirler: Beerşeba - Arad - Dimona

Koordinatlar: 31°12'30" Kuzey 35°00'44" Doğu

Komutan rütbesi: "Tat Aluf (תת-אלופ)" (Tuğgeneral'e eşdeğer)

Şu anki komutan: Tuğgeneral Yotem Sigler 23 (תא"ל יותם Sigler) - Temmuz 2023 - şimdi

Hava üssündeki uçak filosu ve birimler:

Filo 103: C-130J Super Hercules uçağı görev yapıyor.

Filo 116 ("Güneyin Aslanları - אריות הדרום"): F-35 savaş uçağı görev yapıyor.

Filo 120 (Desert Giants - ענקי המדבר): Boeing 707 (ראם / שקנאי / ברבור) ve Wing Zion (Knaf Tzion) uçakları görev yapıyor.

Filo 122 ("Nachshon - הנחשון"): Gulfstream V 5 "Nachshon עיטם" ve "נחשון שביט" uçakları görev yapıyor.

Filo 131 ("Sarı Kuş Şövalyeleri - אבירי הציפור הצחובה"): C-130 Hercules (קרנף) uçağı görev yapıyor.

Filo 140 (Altın Kartal - נשר החזב"): F-35I (Adir) uçağı görev yapıyor.

Birim 5700: İleri İniş Birimi

8200 numaralı uçuş birimi

АСМ 5708 Birimi: Bu ünite 2016 yılında kapatılmıştır)

669 Tedarik Birimi: Özel Kurtarma Taktik Biriminde bulunuyor.

Birim 757: Ekipman ve mühimmat yükleme ve boşaltma sürecini kontrol ediyor.

Necef Savunucuları Savaş Filosu: 2010 yılında kurulan ve üssün kara savunma departmanının gözetiminde ve havacılık filosu komutanlığı altında bulunuyor.

İnşaat Birimi 328: Üssün ve sorumluluğu altındaki alanın tüm altyapısından sorumlu inşaat birimidir.

Bu üssün konutları resmi olarak Adi Kampı (מחנה עדי) adı verilen bir yerleşim yeri olarak biliniyor.

2-Hatzerim Hava Üssü: (Resmi adı: בחא 6 - Hava Kuvvetleri Üssü 6), Necef çölünde bulunan İsrail Hava Kuvvetlerinin en önemli ve en büyük üslerinden biridir. İsrail'in güneyinde ve Beerşeba kenti yakınında bulunan bu üs, pilot eğitimleri ve askeri operasyonlardaki önemli rolü nedeniyle büyük stratejik öneme sahiptir.

Bir üs komutanı, doğrudan Hava Kuvvetleri Komutanına rapor veren Tat Aluf (תת-אלופ) (tuğgenerale eşdeğer) rütbesinde bir pilottur. Yardımcısı, Segan Aluf (yarbay rütbesine eşdeğer) rütbesine sahip bir uçuş ekibi subayıdır.

3- Glilot üssü: Bu üssün gizli operasyonlar, sinyal istihbaratı faaliyetleri kapsamında ses ve görüntü toplama, şifre kırma, anti-casusluk operasyonları, siber savaş ve askeri istihbarat ve gözetlemeden sorumlu olduğu söyleniyor. Glilot üssünde İsrail askeri istihbaratı (Aman) karargahı, Mossad karargahı ve Tel Aviv yakınlarındaki Birim 8200'ün siber ve merkezi birimi yer alıyor. Bu üss Lübnan'ın 110 km uzaklığında yer almaktadır. Hizbullah bugün Glilot üssüne bir saldırı düzenlemesinin ardından ABD bu üssün durumu ile ilgili endişelerini dile getirmişti.

İngilizce: Hatzerim Airbase

Türkçe: Hatzerim Hava Üssü

Tür: Hava Üssü

Faaliyet dönemi: 1966'dan günümüze (yaklaşık 58 yıl)

En yakın kent: Beerşeba - Ofakim

Bu üssün filoları ve birimleri şu şekilde:

107. Filo ("Turuncu Kuyruk Şövalyeleri - פיסת אבירי הזנב הצום") F-16 uçaklarını işletmektedir.

69. Filo (Çekiç Filosu “טייסת אבירי הזנב הכתום”) F15 uçakarını işletmektedir.

102. Filo (Uçan Kaplan Filosu “טייסת הנמר המעופף”) M-۳۴۶ Master uçaklarını işletiyor. Hava kuvvetlerine ait müze de bu üste yer almaktadır.

4- Tel Nof Hava Üssü: İsrail'in en önemli hava üssüdür.

Rehovot kentinin 5 km uzaklığında yer almaktadır

İbranice: בסיס תל נוף

İngilizce: Tel Nof Airbase

Tür: hava üssü

Faaliyet dönemi: 17 Ağustos 1948 - günümüze (yaklaşık 76 yıl)

Bu üssün filoları ve birimleri şu şekilde:

Savaş filoları( F-15A/B/C/D)

133. Filo (İki Kuyruklu Şövalyeler)

106. Filo(mızrak başı)

CH-53 Deniz Aygırı helikopter filosu

118. Filo (geceleri yırtıcı kuşlar - gece Dorsey)

Drone filosu

210. Filo(Beyaz Kartal - הנשר הלבן)

Deneysel filolar

5601. Filosu (Uçuş Test Merkezi)

Kızıl Baron Filosu

5- 555. Birim (Havadan Elektronik Harp Birimi): Gökyüzü Kargaları Birimi (יחידת עורבי השחקים) olarak bilinir, İsrail Hava Kuvvetlerinin havadan elektronik harp birimidir. Bu birim 1969 yılında Lod Hava Üssü'nde kurulmuştur ve şu anda genel merkezi Tel Nof Hava Üssü'nde bulunmaktadır. Bu birim İsrail Hava Kuvvetlerinin en gizli birimlerinden biri olarak bilinmektedir.