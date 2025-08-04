Gazze'de 5 kişi daha açlıktan şehit düştü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
Son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan şehit düştüğü belirtilen açıklamada, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 93'ü çocuk 180'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle şehitlerin sayısı artıyor.
Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Kaynak: TRT Haber
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