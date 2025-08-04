Gazze'de 5 kişi daha açlıktan şehit düştü

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle şehit olanların sayısının 93'ü çocuk olmak üzere 180'e çıktığı bildirildi.