Bir sınıf dolusu çocuk her gün Gazze'de şehit düşüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X sosyal medya platformundaki resmi hesabından Gazze’deki trajik tabloya ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

UNICEF açıklamasında, Gazze’de çocukların bombalar, açlık, kıtlık ve temel hizmetlere ulaşamama nedeniyle yaşamlarını yitirdiğine dikkat çekti. Verilere göre, bölgede her gün ortalama bir sınıf dolusu yaklaşık 28 çocuk şehit düşüyor. Son 22 ayda ise yaşamını yitiren çocukların sayısı 18 bini aştı.

Açıklamada, Gazze’deki çocukların hayatta kalabilmek için acil şekilde gıda, temiz su, ilaç ve korunmaya ihtiyaç duydukları vurgulandı.

UNICEF, durumun daha fazla kötüleşmemesi için şu çağrıyı yineledi:

“Şu anda her şeyden çok ateşkese ihtiyaç var. Hemen şimdi!”

Kaynak: TRT Haber