Gazze'de şehit sayısı 61 bini aştı

El Mayadin'e göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejim ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan ve yaralananlara ilişkin son verileri yayımladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist rejim saldırılarında 61 bin 20 kişi şehit oldu.

Ayrıca, saldırılar sonucu yaralananların toplam sayısının 150 bin 671 kişiye ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, son 24 saat içinde 87 şehidin naaşının hastanelere ulaştırıldığını ve 644 kişinin daha yaralandığını duyurdu.

18 Mart 2025’ten itibaren başlayan yeni saldırı dalgasında ise 9 bin 519 kişi şehit oldu, 38 bin 630 kişi de yaralandı.

Yardım dağıtım merkezlerinde ise son 24 saat içinde 52 kişi şehit olurken, 352'den fazla kişi yaralandı. Böylece, bu merkezlerde şimdiye kadar şehit olanların sayısı 1.568’e, yaralananların sayısı ise 11 bin 230’a yükseldi.