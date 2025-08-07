İran’dan Gana’ya taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gana’nın Ashanti bölgesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kazada Gana Savunma Bakanı Edward Oman Boamah ile Çevre Bakanı Ibrahim Murtala Mohammed’in de aralarında bulunduğu birkaç üst düzey yetkilinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Gana halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.